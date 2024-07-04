Vali Demirtaş imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” hükümlerine göre yapılması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtildi.

Genelgede, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine de dikkat çekilerek, “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği” ve “Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımlarının kısımlara bölünemeyeceği” vurgulandı.

Zaruri durumlar dışında doğrudan temin yönteminin ilk tercih olarak uygulanmaması gerektiğine dikkat çekilen genelgede, kanunun belirlediği yüzde 10’luk sınırın aşılmaması, işin kalemler, adet ve gruplara bölünerek doğrudan temin yönteminin tercih edilmemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, istenilen rekabet ortamının oluşturulması, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması ve ihale ilanlarına ilişkin hükümlerin yerine getirilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi istendi.

Vali Demirtaş, kurum amirleri, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, kanun ve mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluk doğurabileceğini belirterek, ihale ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitelerinde yayımlanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.