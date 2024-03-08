Belim ağrıyor hangi bölüme gitmeliyim bel sorunu olan kişilerin sorduğu sorulardan birisidir. Bel ağrılarının birçok sebebi olabilir ve bu sebepler her kişide farklılık gösterebilir. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ve hareket kısıtlamasına neden olabilen bel ağrıları tedavi edilmediği takdirde, çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle tedavisi için zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gereklidir.

Bel ağrılarının oluşmasında çevresel etkenlerin yanı sıra kalıtsal özellikler de büyük bir öneme sahiptir. Bel ağrılarının sık sık oluşması halinde hastanın en yakın sağlık kuruluşunun fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne gitmesi gereklidir. Burada hastalığın tanısı için doktorun istediği tüm testlerin yaptırılması gereklidir. Sorun eğer bel fıtığı ise bu durumda hastanın Nöroloji(beyin ve sinir hastalıkları) bölümüne başvurması daha uygun bir tercih olacaktır.

Bel Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Bel ağrısı oluşmasının birçok farklı sebebi bulunur. Ağır yük kaldırma, zorlayıcı egzersizler ve çok daha fazla neden belde şiddetli ağrıların oluşmasına neden olabilir. Bel ağrısının en sık görülen sebepleri arasında ise şunlar yer almaktadır:

Travmatik Etkenler

Kişinin belinde oluşan ağrıların en büyük sebeplerinden birisi travmatik etkenlerdir. Yüksek bir yerden düşme ya da geçirilen bir kaza sonucunda kişinin belinde ağrılar oluşabilir. Bu durum alınan hasarın şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Böyle bir durumda zaman kaybetmeden uzman bir hekim ile görüşülmelidir.

Hamilelik

Kişinin belinde ağrılar oluşmasının diğer bir sebebi ise hamileliktir. Hamilelik döneminde anne adaylarının sırtında şiddetli ağrılar oluşabilir. Hamileliğin ilerlemesi ile birlikte bu ağrılar daha şiddetli bir hale geleceği için sık sık dinlenmeye özen gösterilmelidir.

Kemik Erimesi

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen bu sorun özellikle kadınlarda daha sık görülür. 40 yaş üstü kadınlarda sık görülen kemik erimesi sorunu bel ağrılarının en büyük sebeplerinden birisidir.

Bel Fıtığı

Kalıtsal etkenlerin yanı sıra hareketsiz bir yaşam tarzı, yanlış duruş bozuklukları gibi faktörlere bağlı olarak gelişen bel fıtığı bel bölgesinde ağrı oluşmasına neden olabilmektedir. Her yaş kişide görülebilir bir sorun olan bel fıtığında tedavi için fizik tedavi gereklidir. Hastalığın çok ilerlemesi halinde ise tedavi yöntemi olarak cerrahi yöntem gerekebilir.

Bel Ağrısı En Çok Kimlerde Görülür?

Bel ağrısı, en çok 35-40 yaş arası kişilerde görülen bir sorundur. 60 yaş üzerinde görülen bel ağrıları ise daha çok kadınları etkileyen bir sorundur.

Bel Ağrısı Olanların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edilmelidir.

Ağır yük taşımaktan mutlaka kaçınılmalıdır.

Kişinin kendisini zorlayacak ölçüde egzersiz yapmaktan kaçınması bel ağrısı riskini ortadan kaldıracaktır.

Kronik bir hale gelen bel ağrılarında mutlaka fizik tedavi ya da nöroloji uzmanı ile görüşülmelidir.

Bel bölgesi rüzgardan, darbelerden ve terli kalmaktan korunmalıdır.