Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşen olayda, bir kadın ve iki yaşındaki çocuğunu rehin alan koca, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. İlk bilgilere göre, N.Ö. adındaki kadın, evinin balkonundan çaresizce "Yardım edin!" diye bağırmaya başladı. Kadının bu çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdiler. Bu sırada balkona çıkan kadının kocası T.Ö., elinde bıçakla tehditler savurarak yardım etmek isteyenlere izin vermedi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına almayı başardı. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluğa karşı hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ediyor.