Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, Serkan Özbaş adlı şahıs, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçaklayarak yaraladı ve Banu Satılmış'ın erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla öldürdü. Olay, Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Kuzey Ankara Konutları 64/N blok önünde saat 21.00 sularında gerçekleşti.

Serkan Özbaş, eski eşi Banu Satılmış'ın evine gitmiş ve evde sevgilisi Emre Helvacı ile karşılaşmıştır. İddiaya göre, bu karşılaşma sonrasında aralarında bir tartışma başlamıştır. Tartışma sokağa taşınmış, ve Serkan Özbaş, üzerinde bulunan tabancayı Emre Helvacı'ya doğrultmuştur. Özbaş, araya girmeye çalışan Banu Satılmış'ı bıçakla yaraladıktan sonra Emre Helvacı'ya tabanca ile ateş etmiştir. Emre Helvacı vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, Serkan Özbaş olay yerinden kaçmıştır.

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Emre Helvacı'nın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralı Banu Satılmış ise ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan, Serkan Özbaş hakkında daha önce 3 Mayıs 2023 tarihinde alınan uzaklaştırma kararı olduğu, ancak bu kararın 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiği bilgisi edinilmiştir. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Serkan Özbaş'ın yakalanması için polis çalışmalarını sürdürmektedir.