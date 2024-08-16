Uzman hekimler, vücudun değişik bölgelerinde olan benlerin kanserin habercisi olabileceğini, benlerin farklı şekillere bürünmesi durumunda hekimlere başvurulması gerektiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Uzman hekimler, benlerle ilgili kanser şüphesi olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Vücudun değişik bölgelerinde var olan benlerin riskli durumları da beraberinde getirdiğinin altını çizen uzman hekimler, “Bazı insanlar, yüzlerinde oluşan benlerden kurtulmak için internette okudukları farklı yöntemleri uyguluyorlar. Böyle bir durumda mutlaka plastik cerrahi hekime başvurulması gerekmektedir. Vücuttaki benlerin takip edilmesi, olası kanser vakalarını da önleyebilir. Bazı benler gün geçtikçe değişime uğrayabilir. Büyüklük ya da renk anlamında değişkenlik gösteren benlerle ilgili acil bir hekime gösterilmesi uygun olacaktır. Kabarıklaşan, kanayan, şekil değiştiren benler, kanserin habercisidir. Benlerin sürekli gözetim halinde tutulması, değişkenlik göstermesi halinde acilen bir hekime gösterilmesi olası kanser vakalarını önleyebilir.” diye konuştular.