Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorinde indirim ya da zam olup olmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinde 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor.Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti.Zamla birlikte benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

BURSA

Benzin fiyatı: 20.93 TL

Motorin fiyatı: 19,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,52 TL

Motorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,58 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,94 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 19,83 TL

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