2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile ağustos ayında evlenen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan oyuncu, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla gündemde yerini aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son olarak Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı.

Bergüzar Korel, yaptığı paylaşımında eşi ile kızı Leyla'ya yer verdi. Baba-kızın sarılarak verdiği pozu yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Leyla'yı gören sosyal medya kullanıcıları "Ne kadar büyümüş" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.