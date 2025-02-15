Türk pop müziğinin sevilen ismi Berkay, Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki Dasdas’ta sevgililer gününe özel bir konserde Bursalılarla buluştu.

Konser boyunca "İki Hece", "Ben Sade" ve "Aşk Melekleri" gibi hit parçalarını seslendiren Berkay, salonu dolduran çiftlere duygusal anlar yaşattı. "Sevgililer Günü’nde sizlerle birlikte olmak benim için çok özel. Aşkın her halini şarkılarla paylaşmak en güzeli," diyen sanatçı, enerjisi ve güçlü sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Gecede aşk dolu şarkılar kadar eğlenceli anlar da eksik olmadı. "Gel Gel" ve "Ey Aşk" gibi hareketli parçalarla ritmi yükselten Berkay, tüm salonu dans ettirdi. Sevgililer Günü’nün romantizmini doyasıya yaşamak isteyen çiftler, bu özel konserde hem duygusal hem de eğlenceli anların tadını çıkardı.

Berkay, geceyi "Sen Varsın" şarkısıyla noktalarken, Bursalı müzikseverler uzun süre sanatçıyı alkışladı. Konserin ardından başlayan after partide, DJ Serhat Demiral’ın performansı ise gecenin temposunu daha da artırdı. Sevgililer, coşkulu ritimlerle dans edip eğlencenin doruklarına çıktı. Romantizmin ve müziğin iç içe geçtiği bu özel gece, katılan herkes için unutulmaz anlara sahne oldu.