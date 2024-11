Başkan Mustafa Bozbey, “Proje sayesinde hem üreticimiz kazanacak hem de Bursalılar kaliteli ve lezzetli ete, uygun fiyata ulaşabilecek” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ marifetiyle Bursa'nın yerel ürünlerini daha sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyata Bursalılarla buluşturuyor. Ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren BESAŞ, kaliteli ve lezzetli et ürünlerini de uygun fiyata satışa sunmaya başladı. BESAŞ ve Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle birlikte Bursalı üreticilerden temin edilen etler artık BESAŞ bayilerinde satılmaya başlandı. İmzalanan protokolle, BESAŞ'ın kalite kontrolünden geçen kıyma ve kuşbaşı gibi et ürünleri, piyasa fiyatının yüzde 20 ile 25 altında Bursalılara sunuluyor. Bursalılar, et ürünlerine BESAŞ Merkez Satış Mağazası (Korupark Karşısı), Uludağ Üniversitesi Arge Tesisi Satış Mağazası, Kestel Fabrika Satış Mağazası, Gemlik Fabrika Satış Mağazası ve Mudanya Fabrika Satış Mağazası'nda ulaşabilecek.

BESAŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Feyz Çiftçiliği Gıda Sanayi AŞ Başkanı Sencer Solakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Ergül Halisçelik, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş katıldı.

“Bursalılar kaliteli ve lezzetli ete uygun fiyata ulaşabilecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların yararına olan projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. BESAŞ aracılığıyla Bursa'nın yerel lezzetlerini Bursalılarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bugün itibariyle BESAŞ satış noktalarında Bursalı üreticilerden temin edilen etleri, kıyma ve kuşbaşı olarak uygun fiyata Bursalılara sunuyoruz. Halkımızı nitelikli, kaliteli ve nerede yetiştiği bilenen hayvanların ürünlerine ulaştırmak bizim için de büyük bir mutluluktur. Proje sayesinde hem üreticimiz kazanacak hem de Bursalılar kaliteli ve lezzetli ete uygun fiyata ulaşabilecek. BESAŞ noktalarından et ürünü alarak Bursalı üreticilere destek olacak halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, BESAŞ ile birlikte halkın ve üreticinin yararına bir proje geliştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Hem üreticilerin daha fazla kazanacağını hem de tüketicilerin daha uygun fiyata ete ulaşabileceğini söyleyen Solakoğlu, “Her iki tarafın da yararına bir çalışma yapabileceğimize inandık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ve BESAŞ'ın kalite kontrolü altında ürünleri halkımıza sunmaktan, Bursa'ya hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmalarından ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Âşık, BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş ve Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu tarafından protokole imzalar atıldı.