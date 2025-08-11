Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Osmangazi Belediyesi de destek verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, depremin ardından yapılan çalışmaları ve kriz yönetim sürecini bizzat takip etti. Aydın, “Acil çağrı aldığımız anda ekip ve ekipmanlarımızı hazır hale getirdik. Teyakkuz halindeyiz. Depremden etkilenen başta Sındırgı olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OSAD), 1 köpekli arama timi, 1 arama kurtarma timi ve 3 araç ile Sındırgı’ya hareket etti. Köpekli arama timinde görevli Daisy ve Alfa, enkaz alanlarında titiz bir şekilde çalışarak arama faaliyetlerine katkı sağladı.

Bölgedeki çalışmalara katılan OSAD ekipleri, AFAD ve diğer arama kurtarma birimleriyle koordineli şekilde afetzedelere yardım ulaştırmak ve arama faaliyetleri yürütmek için yoğun mesai harcadı.