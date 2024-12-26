Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BESAŞ, ürün yelpazesini genişletmek ve sağlıklı gıdayı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Unlu mamullerin yanı sıra süt ürünleri üretimi de yaparak uygun fiyatlarla Bursalılara sunan BESAŞ, bu iki üretimi bir araya getirerek mevcut portföyüne 'Peynirli Soğuk Sandviç'i de ekledi.



İki tesisin iş birliğiyle üretim

Yeni ürün, BESAŞ’ın mevcut üretim altyapısında yapılan geliştirmeler sayesinde üretiliyor. Sandviçte kullanılan tost ekmeği, BESAŞ’ın ekmek üretim tesisinde hazırlanırken; içerisindeki peynir, Keles Süt Tesisi’nde özel kalıplarla üretiliyor. Sandviç, özellikle hem soğuk hem de ısıtılarak tüketilebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Besin değerleri ve içeriği

Peynirli Soğuk Sandviç, 160 gramlık porsiyonu ile günlük enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Sandviçin içeriğinde 60 gram tost peyniri bulunuyor ve kare şeklindeki formuyla klasik sandviç algısını koruyor. Tüm BESAŞ bayilerinde satışa sunulan yeni ürünün kantinler, büfeler ve kafelerde de satışa sunularak geniş bir dağıtım ağına ulaşması hedefleniyor. Yakın zamanda soğuk sandviç çeşitlerini artırmayı hedefleyen BESAŞ, yenilikçi ürünlerle Bursalıların beklentilerini karşılamayı sürdürecek.