Devlet memurlarını ilgilendiren düzenlemeleri de kapsayan, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif, özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemeleri ve engelli bireylerin araç alımındaki istisnalarla ilgili olarak yeni bir düzenleme getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı, engellilere sağlanan ÖTV muafiyetinin uygulanmasında, araçların yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre hangi araçların bu istisnadan faydalanacağını toplu olarak ya da ayrı ayrı belirleme yetkisine sahip olacak.

Engelliler, ÖTV muafiyetli araç alım hakkından 5 yıl yerine 10 yılda bir yararlanabilecek.

Düzenlemede, ÖTV muafiyetiyle araç alınacak araçlarda yerli üretim oranı da önemli bir kriter haline geliyor. Buna göre, alınacak araçlarda yüzde 20 yerli katkı oranı şartı getirildi.