Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 16. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı’nın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, hakem Oğuzhan Çakır’ın düdük çaldığı maçta Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

31. dakikada Yusuf Barası'nın golüyle öne geçen Adana Demirspor, 39. dakikada Abat Aymbetov'la farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

AL MUSRATI'NİN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

72. dakikada Beşiktaş, Al-Musrati'nin golüyle farkı bire indirdi. Farkı azalttıktan sonra baskısını sürdüren siyah-beyazlılar golü bir türlü bulamadı.

Kalan dakikalarda skoru koruyan ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez bir maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.

BEŞİKTAŞ, 25 PUANDA KALDI

Ligde derbi galibiyetinin ardından bu deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş 25 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlarken ligin son sırasındaki Adana Demirspor ise 9 puanla bir üst basamağında bulunan Hatayspor'a konuk olacak.

ADANA DEMİRSPOR'DAN İLK GALİBİYET

Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini elde etti.

Ligde bu maça kadar oynadığı 14 karşılaşmanın 12'sinde mağlup olan Demirspor, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrılmıştı.

TFF tarafından 3 puanı silinen Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 2 yaptı.

BEŞİKTAŞ, 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Yusuf Sarı topla birlikte ceza sahasına girerken yaptığı sert müdahalenin ardından Tayyip Talha oyun dışı kalırken Beşiktaş maçı 10 kişi tamamladı.