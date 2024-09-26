Beşiktaş Belediyesi halkın ortak kullanım alanlarını korumak ve düzenli kent ortamı sağlamak için Çarşı bölgesindeki işgalleri kaldırmaya başladı. İşgallere karşı çalışmaların devam edeceğini ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Güvenli ve erişilebilir sokaklar vatandaşın hakkıdır. Hakkı sahibine teslim ediyoruz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi halkın ortak kullanım alanlarını korumak ve düzenli kent ortamı sağlamak için Çarşı bölgesindeki işgalleri kaldırmaya başladı. Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkali Mahallesi’nin Altıntaş, Yenilik, Aşık Garip ve Küçük Remzi sokaklarında çalışmalar yaparak işletmelere ait sabit işgallerin tamamını alandan kaldırdı. Ayrıca işletmelere ait bulunan tabela ve saksılarda bölgeden uzaklaştırıldı. Çarşı bölgesinde başlatılan çalışmaların da genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

“İşgalleri kaldırıyor ve İstanbul’a yakışır Beşiktaş Çarşısı’nı kazandırıyoruz”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya paylaşımında esnafa teşekkür ederek, “Sözümüzü tutuyoruz. İşgalleri kaldırıyor ve İstanbul’a yakışır Beşiktaş Çarşısı’nı kazandırıyoruz. Güvenli ve erişilebilir sokaklar vatandaşın hakkıdır. Hakkı sahibine teslim ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş hepimizin” ifadelerine yer verdi.