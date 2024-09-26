Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle araç alım satımında meydana gelen dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalığı artırmak için vatandaşları bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle oto dolandırıcılıklarında sıklıkla kullanılan yöntemleri vatandaşlara anlatırken, ilçede bulunan reklam panolarına ve faaliyet gösteren üç notere afişler astı. Ekipler vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi.

Öte yandan yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda, araç alım - satımında, mutlaka yüz yüze görüşme yapılması, ruhsat sahibinden başkasına para gönderilmemesi, internet üzerinde görülen araçlarla ilgili kimseye kapora gönderilmemesi, üzerinde uzlaşılan paranın tamamını almadan ve noter işlemlerini tamamlamadan aracın alıcıya teslim edilmemesi gerektiği hususları vatandaşlara anlatıldı.