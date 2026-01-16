Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.