Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal’ın izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında, yarın saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda Sivasspor’la karşılaşacak.