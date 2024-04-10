Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında hasar gören binanın sakinleri bayrama buruk girdi. Binada 10 yıldır oturduğunu söyleyen Can Cılız, "Evimize girebildik ama bizim için hoş bir bayram değil, kesinlikle onların acılarını en derinden paylaşıyoruz" dedi.

Beşiktaş Gayrettepe’de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın nedeniyle hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı’ndaki elektrik ile su bağlantı çalışmaları ise 1 haftanın ardından tamamlanarak, bina sakinlerine dün itibarıyla dairelerine giriş izni verilmişti.

"Önlem alınsın, bir insan hayatı o kadar kolay değil"

Binanın 10 yıllık sakinlerinden olduğunu söyleyen Can Cılız, "4. katta oturuyorum. Olay olduğu sırada oğlum evdeydi. Kokuyu duydu ve evi terk edip 12. kata çıktı. Sonra beni aradı, ben ona sakin olmasını söyledim. Tabii olayın vehametini o an tam anlayamamıştık. Zaman geçtikçe olayın vehameti ortaya çıktı. Çok acı bir durum. Sağ olsun bizlerle ilgilendiler, bizi bir otele yerleştirdiler. Ölenler için çok üzüntülüyüz. Evimize girebildik ama bizim için hoş bir bayram değil, kesinlikle onların acılarını en derinden paylaşıyoruz. Çok zor bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Oğlum 4 saat sonra apartmandan çıktı. Ona sevindiğim kadar inanın o insanlara üzülüyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. İnşallah böyle olaylar bir daha tekrarlanmasın. Önlem alınsın, bir insan hayatı o kadar kolay değil. Geride kalanların Allah yardımcısı olsun. Tüm Türkiye’nin bayramını kutluyorum. Allah kimseye böyle bir acı, böyle bir üzüntü vermesin" ifadelerini kullandı.