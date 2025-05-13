Şahin, açıklamasında, botanik parkın 10 yıldan fazla bir süredir önemli bir eksiklikle karşı karşıya kaldığını ve İnegöl Belediyesi’nin, parkın tekrar hizmete girmesi adına engellemeler yaptığına vurgu yaparak, "Değerli İnegöl Kamuoyu, bu gördüğünüz alan yaklaşık 20-25 dönüm alan üzerine kurulu botanik parkı. Bu botanik parkı hemen orman işletmesinin arkasında belki bilmeyen dostlarımız vardır. Buranın hikayesi 10 yılı geçgindir. Önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından İnegöl'e bir botanik park kazandırdık diye milyonlarca lirayı buraya gömdüler. Botanik parkta İnegöl'e gerekli, hizmet etmeye devam etmeliydi. Ancak 2 sene hizmet verdikten sonra burası farklı amaçlarla kullanılmaya başladı ve 6-7 yıldır neredeyse harabe şeklinde. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Mustafa Bozbey yönetime geldiğinde sayın başkanı buraya davet ederek yerinde inceleterek burayı bir dernekler yerleşkesi, aynı zamanda muhtarlara dernek yeri ve BURFAŞ kafenin yerleştirilmesini teklif olarak sunduk. Başkan ve yönetim tarafında da olumlu karşılandı. Ancak önümüzdeki günlerde 1 ay gibi bir zamanda İnegöl Belediyesi Büyükşehir'e tahsis ettiği için bu süre doluyor.

Buranın tekrar tahsis edilmesi istendi. Ancak İnegöl Belediyesi bu tahsis olayını reddetti. Çünkü CHP'li belediye hizmet vermesin diye. Madem öyle 7 yıldır neden hizmet getirmediniz? İnegöl halkının hizmetine sunmadınız? Biz Büyükşehir yatırımlarının İnegöl'e gelmesi için çaba sarfederken İnegöl Belediyesi elinin tersiyle itiyor. Geçmiş günlerde arıtma tesisi ile ilgili aynı şeyi yaptılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi kreş, BURFAŞ, ekmek fabrikasının bayisini açmak istiyor ama yer tahsisi istendiğinde İnegöl Belediyesi malesef red cevabı veriyor, bunun kaynağı da bellidir. Nasıl ki AKP hükümeti belediyeleri engellemek, kilitlemek için her şeyi yapıyorsa abileri neler yapıyorsa kendileri de aynı şeyleri yapıyor. İnegöl halkına, vatandaşa yazıktır. Vatandaş devletin kurumda ayrı gayrı olmaz. Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi ve hükümette vatandaşa hizmet etmek için bunu gerçekleştirmesi lazım. Burası yine tamamen otlar büyümüştü. Yine Büyükşehir Tarım A.Ş tarafından güncel bakımı yapılıyor. Öncesine göre düzelme var, ancak tam düzelme için bu tesislerin konması gerekiyordu. İnegöl Belediyesi ve AKP zihniyeti buna engel oluyor, ket vuruyor. Canları sağolsun ilk genel seçimde hiç kimse yerinde kalmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi hem yerelde hem genelde iktidar olacak." dedi.