Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşıma göre, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve bu yöntemle 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmalar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonların gerçekleştirildiği 25 il arasında Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Diyarbakır, Van, Erzurum ve birçok farklı il yer aldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Yerlikaya ayrıca, dolandırıcılık şebekelerine ve yasa dışı yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı:

"Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"