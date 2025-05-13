Olay saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde faaliyet gösteren bir bakkalda meydana geldi. Zihinsel engelli Burak Y.(25), bidon içindeki benzini, sahibini tanımadığı bakkalın önündeki plastik kasalara dökerek ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu İnegöl polisine bildirdi. Bakkal sahibi, alevleri görünce suyla söndürerek yangının büyümesini engelledi. Şüpheli zihinsel engelli genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ