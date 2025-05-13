

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın yüzölçümünün Bursa'nın yüzde biri olduğunu belirterek, bu kadar küçük bir bölgede yeşil alan üretmenin zorluğuna dikkati çekti.

Göreve gelirken kişi başı 1 metrekare yeşil alan hedefi koyduklarını hatırlatan Yılmaz, bu hedefi aştıklarını ve 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan ürettiklerini aktardı.

Balaban, Cumalıkızık gibi büyük kent parklarının yanı sıra 41 yeni mahalle parkı yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Şu anda çok özel bir proje olan Hünkar Korusu'nu Yıldırım'a kazandırmak için çalışıyoruz. Hünkar Korusu Bursa'ya hizmet edecek özel bir bölge olacak. 60 dönümlük bir alan. Osmangazi ve Yıldırım'ın orta noktasında özel proje. Değirmenönü'nde 100 dönümlük parka çalışıyoruz. 100. Yıl Orman Parkı 360 dönümlük bir alanda olacak. Burayı da kiraladık Bakanlıktan. Büyük orman parkı kazandıracağız. Küreklidere'de bir çocuk köyü inşa edeceğiz."



Büyük ve küçük parklar, yeşil alanlar yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu dönem de kişi başı en az 1 metrekare olmak üzere 650 bin metrekareden fazla yeşil alan üreteceğiz" dedi.

Yıldırım'da herkesin huzur bulacağı, çocukların neşeyle koşturacağı, gençlerin buluşacağı mekanlar ürettiklerini belirten Yılmaz, ."Tükettiğimiz enerjinin tamamını yeşil enerji olarak kazanmayı da hedefledik. Bu dönemde de adımlar attık. Tesislerimiz çoğalıyor. Elektrikli araçlara geçiyoruz. Ciddi enerji tüketimi söz konusu. Kuracağımız 5 megavatlık GES santrali ile tüm enerji ihtiyacımızı yeşil enerji ile bedelsiz olarak karşılayacağız." diye konuştu.