Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 102’inci yılını Zafer Yürüyüşü ve Mabel Matiz konseri ile kutlayacak.

Beşiktaş Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102’inci yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde yapılacak kutlamalar resmi törenle başlayacak. İlçe protokolünün katılacağı törende Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı’na ilçe halkı adına çelenk sunacak. Gün boyu Beşiktaş’ın sokak ve caddelerinde ses aracından marşlar yükselecek. Sitelerde bando ekipleri Atatürk’ün sevdiği ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan marşları çalarak Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlara yaşatacak.

Zafer yürüyüşü

Saat 19.30’da Akaretler Atatürk Evi önünde halk oyunları gösterisi ile devam edecek programın ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat komşularıyla birlikte ‘Zafer Yürüyüşü’nü gerçekleştirecek. Bando takımının eşlik edeceği yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Barbaros Meydanı’na yürüyecek.

Barbaros Meydanı’nda Mabel Matiz sahne alacak

Yürüyüşün ardından DJ Lapstekin muhteşem performansıyla Barbaros Meydanı’nda dinleyenlerini coşturacak. Saat 21.00’ da gösterdiğinde ise son dönemin en etkili ve üretken isimlerinden yorumcu ve müzisyen Mabel Matiz, sevilen şarkılarını Beşiktaşlılar için seslendirecek.