Beşiktaş Ortaköy’de ortalığı adeta göle döndüren ana isale hattının patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre Ortaköy’de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patlayarak ortalık göle dönmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çalışma başlatmış, trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durdurulmuştu.

Hattın patlama anı kameraya yansıdı

Bazı iş yerlerinin ise su ve kumla dolarken, ana isale hattının patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.