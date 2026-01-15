Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “500 Bin Sosyal Konut Projesi” ile ilgili kamuoyunu yanıltan paylaşımlara dikkat çekti. DMM, başvuru sürecinin sürdüğü iddiasıyla yapılan duyuru ve mesajların gerçeği yansıtmadığını ve dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı.

'BAŞVURULAR SONA ERDİ' HATIRLATMASI

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında başvuruların 19 Aralık 2025 tarihinde sona erdiği hatırlatıldı. Açıklamada, halihazırda devam eden herhangi bir başvuru sürecinin bulunmadığı vurgulandı.

Paylaşımda, e-Devlet üzerinden başvuruların sürdüğü izlenimi verilerek gönderilen mesajlar ve sahte bağlantıların açık bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu belirtilerek, vatandaşların bu tür içeriklere karşı dikkatli olması istendi.

DMM, kamuoyunun yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesinin önemine dikkat çekti.