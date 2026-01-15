Alibeyköy Muhtarı Emin Ok, Alibeyköy Kooperatif Başkanı Uğur Çakır ve mahalle gençlerinin katkılarıyla, Alibeyköy İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 97 öğrenciye forma ve eşofman takımları dağıtıldı.

D5860426 Dc44 47Eb A3F3 D599800E822AOkul bahçesinde düzenlenen törene Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, Alibeyköy Muhtarı Emin Ok, Alibeyköy Kooperatif Başkanı Uğur Çakır ve mahalle gençleri katıldı.

5Ceeb2C2 6Cdc 44F2 A8D8 069B560A697EKulüp yönetimi, kampanyaya destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: BÜLTEN