Alibeyköy Muhtarı Emin Ok, Alibeyköy Kooperatif Başkanı Uğur Çakır ve mahalle gençlerinin katkılarıyla, Alibeyköy İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 97 öğrenciye forma ve eşofman takımları dağıtıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törene Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, Alibeyköy Muhtarı Emin Ok, Alibeyköy Kooperatif Başkanı Uğur Çakır ve mahalle gençleri katıldı.

Kulüp yönetimi, kampanyaya destek veren herkese teşekkürlerini iletti.