Gurubun yaptığı açıklamada, söz konusu pankartın herhangi bir şehir, kulüp ya da topluluğu hedef almadığı belirtilerek, pankartın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine, Türklük bilincine ve milli duruşa yönelik bir ifade olduğu vurgulandı. Taraftar grubu, pankart üzerinden oluşturulmak istenen gündemin bilinçli bir çarpıtma olduğunu savundu.

Tribünlerin yalnızca tezahürat yapılan alanlar olmadığına dikkat çekilen açıklamada, tribünlerin aynı zamanda düşünce, kimlik ve duruşun ifade edildiği yerler olduğu kaydedildi. Açıklamada, Türklüğe vurgu yapmanın suç ya da provokasyon olmadığı ifade edildi.

Maç yayını sırasında Sıfır TV spikerinin pankartta yer alan “Bir bak tarihe Türk’e baş kaldıranın sonu ne olmuş” ifadesini okumasının ardından taraftar grubunun hedef haline getirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Açıklamada, milli değerleri savunmanın gerekçe gösterilerek kimsenin linç edilemeyeceği ya da susturulamayacağı belirtildi.

İnegölspor taraftarının bugüne kadar kimliğini gizlemeden, değerlerinden taviz vermeden tribünde yer aldığına işaret edilen açıklamada, bundan sonra da aynı duruşun sürdürüleceği ifade edildi. Pankart üzerinden yöneltilen ithamlar, tehditler ve algı operasyonlarının reddedildiği bildirildi.

Açıklamanın sonunda kamuoyuna çağrıda bulunularak, konunun çarpıtılmadan, gerçekler üzerinden değerlendirilmesi istendi.