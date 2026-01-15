Teknik Direktör İsmail Güldüren, Yardımcı Antrenör Caner Taban, takım kaptanları Orhan Aktaş ve Bekir Sevgi ile futbolcular Yusuf Tursun, Enes Yılmaz ve Ruhan Arda Aksoy, İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen ekip, oyunlar oynayıp sohbet ederek yüzlerde tebessüm, kalplerde mutluluk bıraktı. Kulüp yetkilileri, birlikte geçirilen her anın kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirtti.