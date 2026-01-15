Akşam saatlerinden itibaren Ulu Cami'yi dolduran cemaat, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Ellerini semaya açan vatandaşlar, Miraç Kandili'nin huzurunu hep birlikte yaşadı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunurken, yapılan sohbetlerde gecenin anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kandil dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yapılan ikramlar cemaatten memnuniyetle karşılandı. Program, yatsı namazının eda edilmesinin ardından edilen dualarla sona erdi.