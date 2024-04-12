Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Beşiktaş Meydanı ve sahile akın etti. Yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde tatil ve güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar İstanbul’un meydanlarına ve sahillerine akın etti. Metropolde yoğunluğun oluştuğu noktalardan biri de Beşiktaş Meydanı oldu. Meydandaki alanlara oturarak vakit geçiren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Gezmek için deniz ulaşımını tercih etmek isteyen vatandaşlar ise iskelede yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

“İstanbul güzel, her yer güzel, insanı güzel”

Bayram tatilinde Beşiktaş Sahili’nde vakit geçiren Ayşe Bilgin, “Sahil güzel, deniz güzel. Arkadaşımla beraber geldik gezmeye. İstanbul güzel, her yer güzel, insanı güzel” ifadelerini kullandı.

"Dokuz günlük tatili de değerlendirmek istedim”

Bayram için Mersin’den geldiğini belirten Lokman Daş ise, “Mersin’den geliyorum. İstanbul’u çok seviyorum. 9 günlük tatili değerlendirmek istedim. İlk olarak Beşiktaş’a indim. Her yer canlı. Denizi ayrı güzel, karası ayrı güzel. Müzeleri ayrı güzel. Her birini ayrı ayrı dolaşırken keyif alıyorum” dedi.

“Yoğun bir kalabalık var ama yine de güzel İstanbul”

Bayramda Beşiktaş’ta vakit geçirdiğini söyleyen Feride Diren ise, “Uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan biri olarak belki bayramda biraz rahatlamıştır diyerek Beşiktaş’a gelelim dedik. Sanki biraz hüsrana uğradık. Hiç boşalmamış, sanki başka yerlerden İstanbul’a dönüşler olmuş gibi. Yoğun bir kalabalık var ama yine de güzel İstanbul. Vazgeçilmez bir şehir. Kuzenlerimizle tarihi mekanları gezelim dedik. Yıldız Parkı, Beşiktaş’ın tarihi mekanlarından biri” ifadelerini kullandı.