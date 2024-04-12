Camiye giren küçük bir kız mikrofonu eline aldı, şarkı söylemeye başladı. Cami hoparlöründen gelen sesi duyan mahalleli ne olduğunu anlayamazken hemen imamı arayarak haber verdiler.

Cami hocası, hemen camiye koştu.O anları da telefonuyla kaydeden cami hocası, içeride küçük kızın şarkı söylediğini görünce hem şaşırdı hem gülümsedi.

Cami Hocası gülerek "Ne yapıyorsun burada? Herkes aradı" diyerek küçük kızı uyardı.Küçük kız da "Arasın ya" yanıtını verdi.

Henüz bu olayın nerede yaşandığı bilimiyor.