Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl’ün 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor’a kiralandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl, Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor’a kiralandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.