Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA