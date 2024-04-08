Ramazan sonrası normal beslenme düzenine geçerken ve bayram ziyaretlerinde sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Saygı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülcan Yıldız, ramazandan sonra yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Saygı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülcan Yıldız, ramazandan sonra normal beslenme düzenine geçerken ve bayram ziyaretlerinde sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Yıldız, “Bayram sabahı için hafif bir kahvaltı tercih etmeli ve gün boyu öğün atlamamaya dikkat etmeliyiz. Yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak durmalıyız. Bayramda kızartmalı veya ağır yemekler yerine, ızgara, buğulama ve haşlama şeklinde pişirilen yemekler tercih etmeliyiz. Ramazan gibi oruç tutulan dönemlerde beslenme düzeni değişir ve bazı kişiler normal yemek düzenine geçtiklerinde daha fazla yeme eğiliminde olabilirler. Bu durumda, özellikle hızlı yeme alışkanlığından kaçınmak ve yemeğin tadını çıkarmak önemlidir” dedi.

“Beslenme alışkanlıklarınızı dengeli bir şekilde sürdürmeliyiz”

Besinleri iyi çiğnemenin sindirimi kolaylaştırdığını ve hazımsızlık riskini azalttığını belirten Yıldız, “Ayrıca, azar azar ve sık sık yemek yemek de mideyi aşırı yüklememeye yardımcı olabilir. Günü planlamak, öğünleri düzenli aralıklarla tüketmek ve açlık hissetmeden önce yemek yemek de aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Ayrıca, yemek yeme alışkanlıklarınızı kontrol altında tutmak için porsiyon kontrolü de önemlidir. Fazla yemek yemek sadece hazımsızlık ve mide problemlerine değil, aynı zamanda kilo alımına da neden olabilir. Bu nedenle, beslenme alışkanlıklarınızı dengeli bir şekilde sürdürmek ve kontrol etmek önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Tatlı, çikolata ve şeker tüketimine dikkat edilmeli”

“Tatlı, çikolata ve şeker tüketimine dikkat etmeli, mümkün olduğunca aşırı tüketimden kaçınmalıyız” diyen Yıldız, “Elbette bayram ziyaretlerinde ikramlarla karışılacağız ve hepsini geri çeviremeyeceğiz bu nedenle misafirlikte yapılan ikramların hepsini tüketmemeli, hafif olanları tercih etmeli ve sınırlı miktarda almalıyız. Misafirler için sağlıklı alternatifler sunmalıyız, örneğin sütlü veya meyveli tatlılar, az şekerli içecekler tercih etmeliyiz. Sıvı tüketimi artırılmalı, çay ve kahve tüketimine sınırlama getirmeliyiz” dedi.

“Günlük fiziksel aktiviteyi artırmak önemli”

Yıldız, bayram kaçamaklarını dengelemek için fiziksel aktiviteleri artırmanın önemine vurgu yaparak, “Günlük fiziksel aktiviteyi artırmak, genel sağlık ve zindelik için de son derece önemlidir. Özellikle bayram gibi özel günlerde, fazladan alınan kalorileri dengelemek için ekstra fiziksel aktivite yapmak faydalı olabilir. Kısa mesafelere yürüyerek gitmek, asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük değişiklikler günlük aktiviteyi artırabilir ve metabolizma hızınızı artırabilir. Bu tür alışkanlıklar, sağlıklı bir yaşam tarzını destekler ve bayram ziyaretlerinin tadını çıkartırken fiziksel sağlığınızı da korumanıza yardımcı olabilir. Bu öneriler, bayram ve özel günlerde sağlıklı beslenmeyi ve dengeyi korumak için uygulayabileceğimiz önerilerdir. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram dilerim” şeklinde konuştu.