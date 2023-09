Yırcalı Holding kuruluşlarından Best A.Ş personeli ve ailelerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişi fabrika kampüsünde düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Best A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sırrı Yırcalı’nın da katıldığı etkinliğe, BEST A.Ş. Genel Müdürü Tunç Tezel, Türk Metal İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske, fabrika yöneticileri ile tüm beyaz ve mavi yaka çalışanlar, eş ve çocukları katılım gösterdi.

Düzenlenen piknik etkinliğinin açılış konuşmasını yapan BEST A.Ş Genel Müdürü Tunç Tezel “BEST ailesinde liyakat, tecrübe ve emeğe saygı gösterilir. Bir ailenin en büyük erdemi birbirine bağlılık ve sadakattir, biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Onun için hep beraber BEST ailesi olarak buradayız. Bu vesile ile, bizlere her zaman güvenen ve desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sırrı Yırcalı’nın şahsında tüm yönetim kurulumuza teşekkürlerimi ifade ederim” dedi.

Fabrikanın oldukça geniş ve uygun yeşil alanlarında çocuklar ve yetişkinler için kurulan muhtelif eğlence, yemek ve animasyon alanlarında gönüllerince eğlenen BEST ailesi, hep birlikte söylenen şarkılar, yarışmalar ve zengin açık büfe yeme-içme imkanları ile birlikte birçok hatırayı hafızalara kaydedip, yoğun geçen yılın yorgunluğunu ve stresini bir nebze üzerlerinden attılar.