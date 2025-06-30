Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 7. yılını geride bıraktıklarını hatırlatan Erdoğan, 16 Nisan 2017’deki halk oylamasının ardından 24 Haziran 2018 seçimleriyle sistemin fiilen uygulamaya geçtiğini belirtti. Geçen yedi yılın salgın, savaş, doğal afet gibi pek çok krizle geçtiğini vurgulayan Erdoğan, yeni sistemin bu zorlu süreçlerde etkin koordinasyon ve karar alma mekanizmalarıyla büyük fayda sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı yapısal dayanıklılık sağladığını belirten Erdoğan, sistemin hızlı karar alma ve uygulama süreçleriyle toplumsal istikrarı pekiştirdiğini dile getirdi.

Muhalefetin eski sistem tartışmalarını gündeme taşımasını eleştiren Erdoğan, bu çabaların geçmişin acı hatıralarından öteye gitmediğini söyledi. Hükümet olarak sadece millete hizmet etmeye odaklandıklarını ifade eden Erdoğan, milletin iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son günlerde kamuoyunda artan siyasi tartışmalara da değinen Erdoğan, demokrasiyi ve siyaseti yıpratacak söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Toplumsal fay hatlarını harekete geçirecek tartışmaların yanlış olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, özellikle Muharrem ayının manevi atmosferinde daha dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

İç huzura zarar verecek hiçbir eyleme izin verilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine halel getirecek yeni kriz alanlarının oluşturulmasına karşı duracaklarını ifade etti. Erdoğan, ülkenin çıkarlarının siyasi çekişmelerin üstünde olduğunu vurguladı.

Son olarak, bölgede yaşanan gelişmelerin terörle mücadele kapsamında atılan adımların ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu stratejik süreçte kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini söyledi.