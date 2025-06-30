Bu yükseliş, 2025 yılı içerisinde kaydedilen en yüksek günlük performans olarak kayıtlara geçti. Endeks, hem 200 günlük hareketli ortalama olan 9.580 puanı hem de son 3,5 aydır aşılamayan 9.800 puan seviyesini yukarı yönlü kırdı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül’e ertelenmesi kısa vadeli siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasını sağladı. Bu gelişmenin ardından piyasalarda sert pozitif fiyatlamalar görüldü. Dolar gün içerisinde 39,90 TL seviyesini test ettikten sonra 39,80 TL’ye kadar geriledi. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise %3,80 düşerek 40,55 seviyesine indi. Türkiye’nin CDS risk primi de 300 baz puanın altına çekildi.

Yatırım kuruluşlarının değerlendirmelerinde, perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerle uyumlu ya da daha düşük gelmesi halinde faiz indirimi olasılığının artabileceği belirtiliyor. Bu da borsadaki iyimserliğin devam etmesi için bir zemin oluşturabileceği yönünde yorumlandı.

Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri dikkat çekici bir performans sergiledi. Bankacılık endeksi %9’un üzerinde yükselişle öne çıkarken, sanayi endeksi %3’ün üzerinde, holding ve ulaştırma endeksleri ise %4’ün üzerinde prim yaptı.