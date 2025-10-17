Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüyor. Trump Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da kapıda karşıladı. Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada savaşın son bulması gerektiğini belirterek, "Ortadoğu’dan sonra sıra Ukrayna’da. Savaşı bitirmek istiyoruz, çok fazla insan öldü" dedi. Zelenskiy’e de övgüde bulunan Trump, “Zelenskiy büyük bir lider” ifadesini kullandı.

Donald Trump, sekiz savaşı da hallettiklerini belirterek "Biz bu büyük savaşı da sona erdirmek istiyoruz "Rusya-Ukrayna Savaşı durduracağım 9. savaş olacak" diye konuştu.

Trump, Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.

"TOMAHAWK ÇOK TEHLİKELİ BİR SİLAH"



Zelenski toplantıda ABD'den istedikleri Tomahawk füzelerini dile getirdi, bunun üzerine Trump "Tomahawklardan bahsedeceğiz. Biz bu füzelere ihtiyaç kalınmamasını tercih ederiz. Muhtemelen savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek" diye konuştu.

Zelenskiy ise "Tomahawklara karşılık ABD'ye drone sağlayabiliriz" dedi.