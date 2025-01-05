Yeni gelişmelerin ele alındığı kongrenin ilk gününe, beyin pili ameliyatlarının öncülerinden olan Prof. Abdelhamid Benazzouz da katıldı. Prof. Benazzouz, Türkiye’deki beyin cerrahlarının Parkinson hastalarına uygulanan derin beyin stimülasyonu ameliyatlarında çok başarılı olduğunu ifade etti.

3-5 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Derin Beyin Stimülasyonu Derneği 1. Kongresi başladı. Açılış konuşmaları; Uluslararası DBS Derneği Başkanı Abdelhamid Benazzouz, Maastricht Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı, Derin Beyin Stimülasyonu Dergisi Editörü Prof. Dr. Yasin Temel ve Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği Başkanı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak tarafından yapıldı.

Kongrede; Parkinson, tremor, epilepsi, distoni, obsesif kompulsif bozukluk, Tourette Sendromu ve ağır depresyon gibi pek çok farklı hastalıkta beyin pilinin kullanımı, tedavideki etkileri ele alınıyor.

Keşfedilme hikâyesi

İstanbul’da ilk kongrede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Prof. Benazzouz kongrenin hazırlık aşamasında da yer aldığını söyledi. Derin beyin stimülasyonu hikâyesini anlatan Prof. Benazzouz, “Araştırmalara ilk olarak hayvan üzerinde cerrahi deneyleriyle başladık. Maymunlar üzerinde deney yaptık. Parkinson hastalarında beynin nasıl çalıştığını bulduk. Ardından, beynin çok küçük bir bölgesinin hasarlı olduğunu bulduk. Sonra elektrotlar yerleştirerek elektrik aktivitesiyle bu küçük yapının aktivitesini düzenlemeye çalıştık. Bu çalışmalar benim doktoram sırasında maymunlarda başladı. Ardından çok güzel sonuçlar aldık. Dünyada farklı merkezlerde derin beyin stimülasyonuna ilgi arttı. Ardından Türkiye’de de bu cerrahi başladı. Nörolog ve beyin cerrahları bu cerrahiyle çok ilgilendiler. Bunun için çok mutluyum” açıklaması yaptı.

“Depresyon hastalarında deneysel aşamada ama sonuçlar gayet iyi”

“Parkinson’da artık hastalar, çok belirgin fayda görebiliyor ve daha az ilaç ihtiyaçları olabiliyor” diyen Prof. Benazzouz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kongrede, yeni teknolojileri, yeni gelişmeleri de ele alacağız. Günümüzde esansiyel tremor, distoni, obsesif kompulsif bozukluk hastalarında ve depresyon hastalarında da derin beyin stimülasyonu çok başarılı sonuçlar veriyor. Depresyon hastalarında deneysel aşamada ama sonuçlar gayet iyi.”

“Türkiye’deki aktivitelerin de çok iyi gittiğini görüyoruz”

Prof. Dr. Yasin Temel ise “Abdelhamid Hoca aslında derin beyin stimülasyonunu ilk uygulayan bilim adamı. Bunun fikir babası diyebiliriz. Ben de beyin pili ameliyatlarına 1999 yılında Hollanda’dan onun yanına giderek başladım. 2021 senesinde Abdelhamid Hoca, Ersoy Hoca ve altı arkadaşımızla birlikte Uluslararası Derin Beyin Stimülasyonu Derneği’ni kurduk. Ersoy Hoca ile zaten birçok çalışmalarımız vardı. Türkiye’deki ulusal dernek ve uluslararası dernek uyum içinde çalışıyor. Yani Türkiye’deki ulusal dernek, uluslararası derneğin bir parçası. Türkiye’deki aktivitelerin de çok iyi gittiğini görüyoruz. Uluslararası dernek olarak bundan gurur duyuyoruz” dedi.

DBS Derneği, pek çok disiplin ve branşı bir araya getiriyor

Kongrenin amacını anlatan Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak da “Özellikle derin beyin stimülasyonu ameliyatlarının hangi endikasyonlarda yapıldığını ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu, güncel sonuçları ele almak istedik. Ayrıca bu işe yeni başlayan genç arkadaşlarımızla bilgi paylaşımı yapmayı amaçladık. Derin Beyin Stimülasyonu Derneği, pek çok disiplin ve branşın bir araya geldiği bir yerdir. Çünkü DBS; nörolog, beyin ve sinir cerrahisi doktorlarımız, psikiyatristlerimiz, psikologlarımız ve diğer branşlardan hocaların, bilim insanlarının, nörobilimcilerin bir araya geldiği, tamamen multidisipliner yapıda olan ameliyat yöntemidir” açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Derin Beyin Stimülasyonu, halk arasında beyin pili olarak bilinen tedavi yöntemidir. Öncelikle Parkinson hastalığı ama bununla beraber diğer hareket bozukluklarında özellikle el titremeleri ve distonide kullanılıyor. Aynı zamanda epilepside, bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılıyor. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntı hastalığında ya da sürekli tiklerin olduğu Tourette Sendromunda, hatta ağır depresyon vakalarında kullanılan bir tedavi yöntemi” şeklinde konuştu.

“Şarj edilebilir pillerimiz, MR uyumlu bataryalarımız gibi pek çok yenilik var”

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Son yıllarda özellikle şarj edilebilir piller, MR uyumlu bataryalar gibi pek çok yenilik gündemde. Yakın zamanda bunların daha da artacağını düşünüyoruz. Aslında yakın gelecekte bu tür hastalıkların, hem beyin pili hem de benzeri diğer tedavilerin de günbegün daha iyiye gideceğini düşünüyoruz” dedi.