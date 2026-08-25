Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, THY'nin yapay zeka destekli dijital seyahat asistanı TK Asistan'ın yılbaşından bu yana 2 milyondan fazla konuşmaya ulaştığını açıkladı. 6 kıtaya uçuş gerçekleştirerek farklı coğrafyalardaki ve dillerdeki yolcuların sorularına anlık olarak yanıt verildiğini belirten Ahmet Olmuştur, 100'den fazla dilde hizmet verildiğinin önemini vurguladı.

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, TK Asistan'ın 2026 yılında 2 milyondan fazla konuşmanın başarıyla tamamlandığını açıkladı. 100'den fazla dilde anlık olarak hizmet veren TK Asistan; uçuş arama, uçuş durumu takibi, bagaj hakkı sorgulama, biniş kartı oluşturma, uygun şartlarda bilet değişikliği ve iadesi, Business kabin yükseltme, Turkish Holidays kapsamında uçuş ve otel seçeneklerine erişme gibi pek çok konuda yolculara hizmet sağlıyor.

'TK Asistan, 100'den fazla dilde yolcularımıza büyük bir kolaylık sağlıyor'

TK Asistan'ın bu başarısıyla ilgili LinkedIn hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Olmuştur, 'TK Asistan ile yılbaşından itibaren 2 milyon konuşma gerçekleştirdik.

Türk Hava Yolları olarak 6 kıtaya uçuş gerçekleştiriyor, farklı coğrafyalardaki ve dillerdeki yolcularımızın sorularına anlık olarak yanıt veriyoruz. Yılbaşından itibaren 2 milyondan fazla konuşmayı başarıyla tamamlayan TK Asistan, 100'den fazla dilde yolcularımıza büyük bir kolaylık sağlıyor.

Uçuş arama, uçuş durumu takibi, bagaj hakkı sorgulama, biniş kartı oluşturma, uygun şartlarda bilet değişikliği ve iadesi, Business kabin yükseltme, Turkish Holidays kapsamında uçuş ve otel seçeneklerine erişme gibi farklı konularda sorularınıza yanıt alabilirsiniz' ifadelerine yer verdi.