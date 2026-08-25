2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. 25 ülkeden 906 sporcunun mücadele ettiği ve bir hafta sürecek olan 1 milyon TL ödüllü turnuvada ilk gün tamamlandı.

Avrupa Spor Şehri Sultangazi, sporun farklı branşlarında gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası satranç turnuvasında ilk gün müsabakaları tamamlandı. Dünyanın farklı coğrafyalarından yüzlerce sporcu, şampiyonluk yolundaki ilk hamlelerini Sultangazi'de yaptı.

Farklı ülkelerden 906 sporcu katıldı

Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Kazakistan, KKTC, Libya, Macaristan, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Suriye, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün'den toplam 906 satranç sporcusu katıldı.

İlk hamleler Sultangazi'de yapıldı

Turnuvanın ilk gününde farklı yaş ve seviyelerdeki sporcular, kategorilerinde ilk karşılaşmalarına çıktı. Gün boyunca devam eden müsabakalarda satranç tahtalarının başında strateji, konsantrasyon ve doğru hamle ön plana çıktı.

Ödül toplam 1 milyon lira

Uluslararası katılımın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden de yoğun ilgi gören organizasyona, Türkiye genelinde 45 farklı ilden sporcular katıldı. Dört farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda, katılımcılar en iyisi olmak için mücadele ediyor. Bir hafta sürecek mücadelelerin sonucunda, dereceye giren katılımcılar toplam 1 milyon lira değerinde para ödülü kazanacak.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak cuma günü Sultangazi'de

Uluslararası satranç turnuvasının önemli buluşmalarından biri de cuma günü gerçekleştirilecek resepsiyon programı olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenecek resepsiyonda, uluslararası turnuvaya katılan sporcular, protokol üyeleri ve spor camiasının temsilcileri bir araya gelecek.

'Sporculara başarılar diliyorum'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, '2026 Avrupa Spor Şehri olarak ünvanımızın hakkını veriyor, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler her daim sporun ve sporcunun yanındayız. Belediye olarak gençlerimizi spora teşvik etmek, onlara spor yapabilecekleri alanlar tanımak başlıca görevlerimiz. Aynı zamanda sportif faaliyetlere de sık sık ev sahipliği yapıyoruz. 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'na farklı ülkelerden 906 sporcumuzu ağırlıyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz' dedi.