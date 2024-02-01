Klasik boyun fıtığı belirtilerinin yanı sıra farklı şikayetlerin de hastalığa işaret ettiğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Dr. Bilgehan Bilge, boyun fıtığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Dr. Bilge, “Boyun ağrısı, boyundan omuza veya kola yayılan ağrı, kol veya elde uyuşma, kol, el veya el parmaklarında güçsüzlük belirtilerinin yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, kalp ritminde bozulma gibi farklı şikayetler de ortaya çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Dr. Bilgehan Bilge, boyun fıtığının teşhisinde geçmişten günümüze yaşanan teknolojik evrimi değerlendirerek hastalık hakkında bilgilendiren açıklamalarda bulundu. Yarım yüzyıl öncesinde tanısı konulabilen ancak görüntülenemeyen "hayalet" hastalığın, teknolojik ilerlemelerle nasıl net bir şekilde teşhis edilebilir hale geldiğine dikkat çeken Dr. Bilge, geçmişteki teşhis yöntemleri ve günümüzdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Teknolojik gelişmeler ve boyun fıtığı tanısı

Dr. Bilgehan Bilge, geçmişte hekimlerin hastalarının şikayetlerini basit röntgen görüntüleri üzerinden değerlendirdiğini ve "boyun fıtığı" teşhisi koyulduğunu belirterek, “O dönemde klasik röntgen görüntüleri sadece kemikleri gösteriyordu ancak boyun fıtığı, kıkırdak ve yumuşak dokuları etkileyen bir hastalık. Bu nedenle hastalığın doğru teşhis konulması zordu. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının devreye girmesiyle boyun fıtığı daha net bir şekilde görüntülenebildi ve bu gelişmeler, toplumda boyun fıtığı hastalığının patlamasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Klasik boyun fıtığı belirtilerini sıralayan Dr. Bilgehan Bilge şöyle konuştu:

“Boyun ağrısı, boyundan omuza veya kola yayılan ağrı, kol veya elde uyuşma, kol, el veya el parmaklarında güçsüzlük. Ancak bu belirtilerin yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, kalp ritminde bozulma gibi farklı şikayetler de ortaya çıkabiliyor. Boyun fıtığı hastalarına günümüzde MR cihazları sayesinde doğru teşhis konulabiliyor. Bu teknoloji hastalığın neden olduğu şikayetleri belirlemenin yanı sıra kalıcı tedaviye de imkan tanıyor.”

Omurilik ve boyun fıtığı ilişkisi

Boyun fıtığının omuriliği etkileyerek çeşitli şikayetlere sebep olduğunu belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Bilge, “Hastalar genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, iç kulak tuzlarında dengesizlik, kalp ritminde bozulma gibi şikayetlerle başvuruyor fakat hipotansiyon, hipertansiyon atakları, barsak çalışmasında düzensizlik, terleme bozuklukları, dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları gibi çeşitli belirtiler de görülebilir” dedi.