Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, TOKİ planlama daire başkanlığında proje değerlendirme toplantısına katılarak vatandaşların merakla beklediği müjdeli haberi verdi. Yapılan görüşme sonrası Sındırgılı 240 aile ev sahibi olacak.

2004 yılından bu yana hükümet destekli projelerle birçok aile de ev sahibi oldu. 1. Etap TOKİ konutları ile 82, 2. Etap TOKİ konutları ile 668 olmak üzere bugüne kadar Sındırgı’da 750 aile ev sahibi oldu. Türkiye’nin ilk jeotermal ısıtmalı TOKi konutlarının yapılması ile birlikte ilçenin farklı bölgeleri de ivme kazandı, Sındırgı’ya 75. Mahalle eklendi. 3 bin yıllık kültür coğrafi işareti Sındırgı’ya ait Yağcıbedir halılarının adı da bu mahalleye verildi. 2. Etap TOKİ konutları bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti.

Vatandaşların yoğun talebi üzerine 3. Etap TOKİ konutlarının yapılaması için girişimlerde bulunularak kuralar çekilmişti. TOKİ tarafından Sındırgı’da yapılacak 3. Etap 240 konut için projelendirme çalışmalarında sona yaklaşıldığı, yakın bir zamanda yapım ihalesine çıkacağı müjdesi verildi. Çavdaroğlu mahallesinde yapılacak 3. Etap TOKİ konutları 4 katlı ve yöre mimarisine uygun olarak yapılacak.

Projeyi yakından takip eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş TOKİ planlama daire başkanlığında proje değerlendirme toplantısına katılarak vatandaşların merakla beklediği müjdeli haberi verdi.

Deprem riskine karşı şehrin tamamını yatay mimari ile planladıklarını belirten ve TOKİ konutlarının da aynı şekilde yapılacağını belirten başkan Yavaş “ Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizi geliştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda da deprem riskine karşı ilçemizde imar durumunu en yüksek dört kat olacak şekilde planlamıştık. Yıllar önce verdiğimiz bu karar depremlerin yaşanması ile birlikte isabetli bir karar olduğunu gösterdi. TOKİ konutlarımız zaten depreme en dayanıklı şekilde kalıp beton sistemi ile yapılıyor. AK belediyecilik demek bahane değil çözüm ve hizmet üreten belediye demek. Hükümetimiz, büyükşehir belediyemiz ve kamu kurumlarımızla uyumlu çalışmalarımız ile daha fazla hizmet üretiyoruz. Bizler de AK Parti hükümetimiz sayesinde ilçemizde 750 ailemizi TOKİ vasıtası ile ev sahibi olmalarını sağladık. Şimdide Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ilk evim projesi kapsamında 3. Etap 240 konut ve 100 arsa için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda TOKİ proje planlama daire başkanı Serhat Günkan ve Emlak Daire Başkanı Fuat Kuşçu ile proje üzerinde son eksikleri gidermek üzere bir araya geldik. 4 katlı ve yöre mimarisine uygun bir şekilde yapılacak konutlar Çavdaroğlu Mahallesi İbrahim Ethem Akıncı Okulu üstünde yapılacak, arsalar ise Yağcıbedir mahallesinde bulunuyor. Yakında ihale tarihi belli olacak. Şehrimize halkımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, TOKİ başkanımız Ömer Bulut ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Şehrimizi büyütmeye, geliştirmeye, AK belediyeciliği ilmek ilmek işlemeye devam“ dedi.