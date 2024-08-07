İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik ve Üniversite Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu’nu makamında ağırladı. Sağlık alanında iş birliği fırsatları ve İstanbul Beykent Üniversitesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde üniversite iş birlikleri önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik ve Beykent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu ile makamında bir araya geldi.

“Üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinin merkezi konumunda”

Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile çalışarak daha iyi hizmetler sunmayı hedeflediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“İş birlikleri, sağlık sektöründe yenilikçi yaklaşımlar ve ileri teknolojilerin uygulanmasını teşvik ederken, aynı zamanda sağlık çalışanlarının eğitimine ve gelişimine de katkı sağlıyor. Üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinin merkezi konumunda. Sağlık kurumları ile yapılan iş birlikleri, sağlık personelinin sürekli eğitim almasını ve en güncel bilgi ve teknolojilere erişimine olanak tanıyor. Ayrıca, ortak araştırma projeleri ile hastalıkların teşhis ve tedavisinde yenilikçi yöntemler geliştirilmesi konusunda birlikte hareket edebiliyoruz.”

“Öncü olmayı hedefliyoruz”

Sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü olmayı hedeflediklerini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, “Yeni cihazlar, yazılımlar ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yeniliklerin hızlı bir şekilde sahada uygulanması için çalışıyoruz. Hastaların tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin genel kalitesinin yükseltmek amacındayız” dedi.

Çelik konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Eğitim, araştırma, teknoloji geliştirme ve sağlık politikalarının oluşturulması gibi alanlarda sağlanan iş birlikleriyle, sağlık sisteminin daha etkili, verimli ve yenilikçi olmasına çalışacağız.”