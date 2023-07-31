Beykoz Belediyesi’nin 4.’sünü düzenlediği, halka açık, ödüllü ve renkli yarışmaların yer aldığı Beykoz Su Sporları Festivali, ikinci gününde yarışmalarla devam etti. Etkinlikler çerçevesinde açık deniz yüzme yarışmasına katılan vatandaşlar hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Beykoz Belediyesi’nin 4.’nü düzenlediği, halka açık, ödüllü ve renkli yarışmalar, Beykoz Su Sporları Festivali Merkezi’nde ikinci gününde devam etti. Festivalin dün gerçekleştirilen etabında açık deniz yüzme yarışması düzenlendi. Açık deniz yüzme yarışması kadın ve erkek kategorisinde bin 500 metre parkurda gerçekleştirildi. Boğazın serin sularında kıyasıya yarışan yüzücüler renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarda birinci olan vatandaşlara ödüllerini Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam takdim etti.

“Emeği geçenlere teşekkürler”

Yarışmaya katılan Alper Gezmiş, “Çok güzel bir parkurdu, tabii bu yarışmanın en zor kısmı tamamının hızlı olması. Bizim yaşımız kurtardığı kadar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Organizasyon çok güzel, umarım her sene tekrarlanır”

Yarışmacı Ahmet Merev ise, “Çok güzeldi, geçen sene de aynı parkurda yarışmıştım. Çok keyifli ve geleneksel hale gelirse daha güzel olacağını düşünüyorum. Organizasyon çok güzel, master yüzücülerin İstanbul çevresinde olduğu düşünülürse böyle organizasyonlara açız aslında. Umarım her sene tekrarlanır” dedi.