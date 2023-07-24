Beykoz’da iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya ve bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Bina ve gecekondunun küle döndüğü yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, Beykoz İncirköy Mahallesi, Derman Çıkmazı üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında sabah 06.45 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına ve bitişiğinde bulunan gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bina ile gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.