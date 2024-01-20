Beykoz’da sabah saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Olay saat 07.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda bütün gecekonduyu sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.