Beykoz Belediyesi, Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda hayata geçirdiği Sıfır Atık Mama Üretim İstasyonu ile hem sahipsiz can dostların beslenme ihtiyacını karşılıyor hem de yemek artıklarını geri dönüştürerek israfın önüne geçiyor.

Sahipsiz hayvanların daha sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir şekilde beslenmesini amaçlayan yeni sistem, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in katılımıyla hizmete alındı. Gürzel, Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek üretim sürecini yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı ve üretilen mamalarla can dostları besledi.

Beykoz Belediyesi tarafından Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'na kazandırılan sistem; kırıcı, kompost (pişirme), pelet ünitesi olmak üzere üç ana üniteden oluşan entegre bir üretim hattı olarak hizmet veriyor. Kurulan altyapı sayesinde katı gıda içerikleri güvenli şekilde parçalanıyor, hijyenik şartlarda pişiriliyor, pelet haline getirilip kullanıma hazır hale getiriliyor.

Yeni kurulan Sıfır Atık Mama Üretim İstasyonu ile birlikte, Beykoz Belediyesi'nin tesislerinde oluşan yemek artıkları geri dönüştürülerek, can dostlar için Veteriner Hekiminin gözetimin de hazırlanan özel rasyonlu (karbonhidrat, protein, mineral, vitamin, probiyotik vb. ürünlerin karışım oranı) mamalara dönüştürülüyor. Böylece hem gıda israfı azaltılıyor hem de sahipsiz hayvanların düzenli ve sağlıklı beslenmesine önemli katkı sağlanıyor.

Bu çevreci ve sürdürülebilir üretim modeliyle Beykoz Belediyesi, atık olarak değerlendirilmesi muhtemel gıda artıklarını yeniden ekonomiye kazandırırken, Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'ndaki can dostların günlük beslenme ihtiyacını da kendi imkânlarıyla karşılamayı hedefliyor.

Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel çalışmaları yerinde inceledi

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret ederek yeni mama üretim sisteminin tüm aşamalarını yerinde inceledi. Üretim hattının çalışma prensipleri hakkında Veteriner İşleri Müdürü Zeynep Özbahar'dan bilgi alan Gürzel, sistemin hem çevresel hem de sosyal açıdan önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Ziyaret sırasında yeni sistemle üretilen mamalarla Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'ndaki can dostları besleyen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bu uygulamayla Beykoz Belediyesi'nin israfı önleyen, yemek artıklarını güvenli ve sürdürülebilir şekilde mamaya dönüştüren bir üretim altyapısı kurduğunu vurguladı.

Beykoz Belediyesi, her canlısı için huzurlu ve güvenli bir kent olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.