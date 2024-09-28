İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara değindi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren motosikletin, olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Olaya karışan şahısların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. olduğu tespit edildi. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanırken, motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D.’nin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.