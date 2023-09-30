İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İtfaiye Haftası dolayısıyla Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İtfaiye Haftası dolayısıyla Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti. Çalık, “Komşularımızın can güvenliği için 24 saat görev başında olan İtfaiye Teşkilatı'mıza yürekten teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti. Başkan Çalık, hafta kapsamında itfaiyecileri ziyaret eden öğrencilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çalık, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra minik öğrencilere hediyeler takdim etti.

Ziyaretinde itfaiyecilerle sohbet ederek taleplerine kulak veren Çalık, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Çalık, “İtfaiye Teşkilatı bizler için çok önemli bir yere sahip. Yapmış oldukları hizmetin ne kadar kıymetli olduğu kelimelerle ifade edilemez. Komşularımızın can güvenliği için 24 saat görev başında olan İtfaiye Teşkilatı'mıza yürekten teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.